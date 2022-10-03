Разведка Британии объяснила, почему Путин быстро признал проблемы мобилизации

Российские военкоматы почти наверняка набрали не подпадающие под определение кадры, объявленное Путиным и его Минобороны.

Президент России Владимир Путин 29 сентября обратился в свой Совбез по поводу мобилизации, который он объявил 21 сентября, и сказал, что "во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".

В разведке Британии пояснили, что чрезвычайно быстрое признание Путиным проблем свидетельствует о дисфункции мобилизации в течение первой недели.

Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании.

"Российские военкоматы почти наверняка набрали кадры, не подпадающие под определение, объявленное Путиным и его Минобороны", — отметили в разведке.

В то время как мобилизованные резервисты продолжают собираться в палаточных лагерях, российские чиновники, вероятно, испытывают проблемы с обеспечением обучения и поисков офицеров для руководства новыми подразделениями.

Напомним, СМИ сообщают, что Путин впервые в истории может опробовать суперторпеду, которая вызывает "ядерное цунами" и может уничтожать мегаполисы. Российская атомная подлодка К-329 "Белгород" с шестью торпедами "Посейдон" на борту "исчезла из базы".

Папа Римский осудил абсурд от Путина и обратился к Зеленскому

Читайте также: