Военные ВСУ затрофеили "Солнцепек" рашистов: видео

На вооружении украинских военных теперь есть расхваленный "Солнцепек".

Украинские военные на одном из направлений ведения боевых действий захватили тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек", принадлежавшую российским войскам.

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

Теперь тяжелая техника калибром 220-мм поможет ВСУ выбивать оккупантов с украинских территории.

"А это уже действительно шикарный "подгон от кацапов". Исправный, полностью рабочий и заряженный ТОС "Солнцепек". Разве только баки сухие, но разве это проблема для наших казаков? Заправим его слезами кацапов и вперед", — говорится в сообщении.

Читайте также: