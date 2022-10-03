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Військові ЗСУ затрофеїли "Солнцепек" рашистів: відео

Військові ЗСУ затрофеїли "Солнцепек" рашистів: відео

Дата публікації
Перегляди
2336
Час на прочитання
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Військові ЗСУ затрофеїли "Солнцепек" рашистів: відео

скриншот з відео

На озброєні українських військових тепер є розхвалений "Солнцепек".

Українські військові на одному з напрямків ведення бойових дій здобули важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепек", що належала російським війскам.

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

Тепер важка техніка калібром 220-мм допоможе ЗСУ вибивати окупантів з українських територій.

"А це вже справді шикарний "підгон від кацапів". Справний, повністю робочий і заряджений ТОС "Солнцепек". Хіба тільки баки сухі, але хіба ж це проблема для наших козаків? Заправимо його сльозами кацапів і вперед", - йдеться в повідомленні.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2336
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