Військові ЗСУ затрофеїли "Солнцепек" рашистів: відео

На озброєні українських військових тепер є розхвалений "Солнцепек".

Українські військові на одному з напрямків ведення бойових дій здобули важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепек", що належала російським війскам.

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

Тепер важка техніка калібром 220-мм допоможе ЗСУ вибивати окупантів з українських територій.

"А це вже справді шикарний "підгон від кацапів". Справний, повністю робочий і заряджений ТОС "Солнцепек". Хіба тільки баки сухі, але хіба ж це проблема для наших козаків? Заправимо його сльозами кацапів і вперед", - йдеться в повідомленні.

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