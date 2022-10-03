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Окупанти за добу обстріляли чотири райони Харківщини: є постраждалі

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Окупанти за добу обстріляли чотири райони Харківщини: є постраждалі

В ОВА також попередили про мінну небезпеку, особливо на деокупованих територіях.

Протягом минулої доби росіяни продовжували обстріли мирного населення Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.   

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, з пораненнями, отриманими внаслідок російських обстрілів, за добу госпіталізовано двоє цивільних у  Чугуївському та Куп'янському районах. 

В області також триває процес розмінування, піротехніками ДСНС протягом доби знешкоджено 569 вибухонебезпечних предметів. 

"Втім, одразу розмінувати великі площі фізично неможливо, мінна небезпека, особливо на деокупованих територіях, залишається дуже високою", - попередив очільник ОВА. 

В Ізюмському районі неподалік Балаклії на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги – 60-річний водій загинув, 23-річний фельдшер отримав поранення. 

Крім того, в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 36-річний чоловік. 

Нагадаємо, росіяни вранці обстріляли акваторію Очакова.

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