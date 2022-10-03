"Бумаги писали срочно" — политтехнолог о "присоединении к РФ" территорий Украины

Эксперт подчеркнул, что некоторые фразы "в документе" об аннексии противоречат друг другу.

Тексты "договоров" о так называемом включении в состав РФ "новых территорий" писали срочно. Заявление России об аннексии четырех областей Украины – абсолютно "размыто".

Такое мнение высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, пишет 24 канал.

По его словам, некоторые фразы в бумагах об аннексии противоречат друг другу.

"На момент "вхождения" означает еще и как Россия признает эти республики, или как они их называют. Путин в полпервого ночи перед своим выступлением решил вдруг признать независимость Херсонской и Запорожской областей. Наверное же в каких-то границах", – отметил политтехнолог.

Шейтельман подчеркнул, что Херсонская область не провозглашала "независимость", так что не совсем понятно, что он там признал. Гауляйтер Херсонщины Сальдо прямым текстом сказал, что Херсонская область не будет провозглашать "независимость". Это было за день до того, как Путин признал независимость.

По мнению политтехнолога, есть несколько сценариев произошедшего:

Путин захочет потом торговаться с Украиной на переговорах. Мол, Россия вот это возьмет, а это трогать не будет.

Никто уже ничем не руководит в России. Нет даже юриста, который бы все это более или менее нормально оформил.

Напомним, 30 сентября президент РФ Путин подписал документы о "присоединении" украинских оккупированных россиянами территорий в состав РФ. Недавно там были проведены псевдореферендумы, на которых, как ожидалось, нарисовали подавляющее большинство голосов за вхождение в Россию.

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