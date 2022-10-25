В Днепре раздался взрыв, Филатов сообщил о прилете

В городе и области была объявлена воздушная тревога.
В Днепре слышны звуки взрывов.
В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Власти призывают горожан находиться в укрытиях.
Военный корреспондент Роман Бочкала сообщает о пожаре в городе.
"В результате взрыва в Днепре есть пожар", — отметил он.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о прилете в городе. Он просит дождаться официальной информации военной администрации.
Напомним, в больнице Днепра показали "цену", которую платят бойцы на войне. Многих защитников ежедневно доставляют с минно-взрывными и пулевыми ранениями. Медики делают все возможное, чтобы поставить бойцов на ноги, поскольку они стремятся поскорее вернуться к побратимам.
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