"Шахтер" назвал стартовый состав на матч против "Селтика" в Лиге чемпионов

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Донецкий "Шахтер" и шотландский "Селтик" объявили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23, который состоится сегодня, 25 октября, в Глазго.

Селтик: Харт – Юранович, Картер-Викерс, Енц, Тейлор – О'Райли, Хатате – Абада, Хакшабанович, Якумакис – Фурухаси

Запасные: Бейн, Сигрист, Муй, Тернбулл, Маккарти, Бернабеи, Абильдгор, Маэда, Форрест, Релстон

Шахтер: Трубин – Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Мудрик – Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицкий, Сикан, Крыськив, Джурасек, Кулаков, Топалов, Конопля, Козик, Петряк

Поединок на стадионе "Селтик Парк" начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча доступна на нашем сайте.

"Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов: турнирное положение

В стартовых четырех турах подопечные Игоря Йовичевича набрали 5 очков и сейчас занимают третье место в группе F после мадридского "Реала" (10), который уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ , и РБ "Лейпцига" (6). "Селтик" с одним набранным баллом замыкает квартет.

, и РБ "Лейпцига" (6). "Селтик" с одним набранным баллом замыкает квартет. Поединки заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 2 ноября: "Шахтер" - "РБ Лейпциг", "Реал" - "Селтик".

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Читайте также:

"Шахтер" во второй раз обыграл "Селтик" и вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Селтик - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогнозы букмекеров

"Это будет справедливое решение": в "Шахтере" призвали отстранить Иран от ЧМ-2022 и отдать место Украине