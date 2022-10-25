Экс-депутат Госдумы: Путин в ближайшее время потеряет Херсон

Путин потеряет Херсон в ближайшее время. Тем не менее он все равно продолжит ядерный шантаж и уничтожение энергетической системы Украины.

Фюрер Путин в ближайшее время лишится Херсона. Однако все равно будет продолжать обстреливать в Украине энергетические объекты и шантажировать мир ядерной кнопкой.

Об этом в интервью "Радио НВ" сообщил российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

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По его словам, потеря российскими оккупантами Херсона – это очевидное событие. Это понимает даже новый командующий войсками РФ в Украине Суровикин. Его назначили для того, чтобы отвести критику после потери Херсона от министра обороны Сергея Шойгу.

“Сейчас есть профессиональный генерал, но он новый для общества, еще не успел ничего поделать, он только предназначен. Поэтому сдача Херсона – это больно, но есть также определенная игра по пиару. Все понимают, что на войне все плохо. Они будут продолжать то, что начали делать сейчас: уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру и постараться создать давление со стороны рядовых граждан Украины на собственную власть, чтобы Владимир Зеленский начал разговаривать с Путиным и стремился к перемирию. И также они будут продолжать шантаж Запада по ядерному оружию с той же целью: чтобы Запад оказывал давление на Зеленского для начала переговоров. Я считаю, что это основная надежда", – рассказал Пономарев.

Напомним, что в Луганской области россияне мобилизуют всех мужчин, а в Запорожье оккупанты просят еду и помыться.

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