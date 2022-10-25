Ексдепутат Держдуми: Путін найближчим часом втратить Херсон

Фюрер Путін найближчим часом втратить Херсон. Однак все одно продовже обстрілювати в Україні енергетичні об’єкти та шантажувати світ ядерною кнопкою.

Про це в інтерв'ю “Радіо НВ” повідомив російський опозиціонер та колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

Також читайте Чи оголосить Путін військовий стан по всій РФ: відповідь російського опозиціонера

За його словами, втрата російськими окупантами Херсона - це очевидна подія. Це розуміє навіть новий командуючий військами РФ в Україні Суровікін. Його ж призначили для того, щоб відвести критику після втрати Херсона від міністра оборони Сергія Шойгу.

“Зараз є професійний генерал, але він новий для суспільства, ще не встиг нічого зробити, він тільки призначений. Тому здача Херсона — це боляче, але є також певна гра по піару. Усі розуміють, що на війні все погано. Вони продовжуватимуть те, що почали робити зараз: нищити українську енергетичну інфраструктуру та намагатимуться створити тиск з боку пересічних громадян України на власну владу, щоб Володимир Зеленський почав розмовляти з Путіним і прагнув перемир'я. І також вони продовжуватимуть шантаж Заходу щодо ядерної зброї з тією ж метою: щоб Захід чинив тиск на Зеленського для початку переговорів. Я вважаю, що це основна надія”, - розповів Пономарьов.

Нагадаємо, що на Луганщині росіяни мобілізують усіх чоловіків, а на Запоріжжі окупанти просять їжу та помитися.

Читайте також: