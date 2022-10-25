Чи оголосить Путін військовий стан по всій РФ: відповідь російського опозиціонера

Російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін вважає, що кремлівський диктатор Путін потроху підбирається до оголошення воєнного стану на всій території РФ.

Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.ua.

"Те, що зараз відбувається в Росії, всі ці процеси нагадує: не мобілізація повна, а часткова, не війна, а спецоперація, не введення військової поразки, а введення на частини території, де йдуть бойові дії та підвищення заходів безпеки на 9 регіонах самої Росії. Він до всього підбирається потроху. Він не робить все і відразу, а перевіряє, тестує, як до цього поставиться на внутрішньому контурі саме населення Росії, чи не буде обурення. У принципі, перекрити державні кордони можна і без введення військового стану, створити особливий режим. До речі, виїхати зараз велика проблема, треба подати довідки з військкомату, як мінімум чоловікам. Чоловікам виїхати велика проблема, не кажучи вже про багато категорій, які обмежені у можливості права виїзду та в'їзду", – сказав він.

На думку опозиціонера, ситуація всередині Росії буде лише погіршуватися, а режим міцнішати.

"Режим посилюватиметься, це неминуче об'єктивно. Наскільки швидко йтиме цей процес – подивимося. Напевно, це з виборами меншою мірою пов'язане. Вони можуть розраховувати на зміну адміністрації в 2024 році в Америці, і сприяти цьому можуть різні процеси. Переможе Трамп чи ні, чи взагалі братиме участь ще відкрите питання, він лише висловив наміри", – сказав він.

Фейгін також додав, що Путін цікавиться змінами у міжнародній спільноті, адже боїться, що це може виплинути на його владу в РФ.

"Виборів у Росії немає, Путін за них не переживає. Його цікавить міжнародна обстановка та її зміни. Але поки що вона не змінюється. Навіть із відходом одних правителів та приходом інших. Подивіться, що відбувається в Італії чи Британії. Ріші Сунак приходить і хіба це сильно змінює ситуацію для Путіна? Поки що це не очевидно. І навіть проміжні вибори нижньої палати Конгресу та частково сенату також. Шансів великих змін у політиці Заходу щодо Москви не дають. Він більше закладається на забезпечення власної безпеки на території Росії, щоб не виникло ситуації, коли все змінюється на гірше, щоб це не призвело до позбавлення його влади", –вважає правозахисник.

"Воєнний стан" Путіна на території України

Кремлівський "фюрер" 19 жовтня оголосив про запровадження "воєнного стану" на частині захоплених Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Диктатор також заявив про рівень підвищеної готовності на територіях Центрального (зокрема, це Москва) і Південного федеральних округів.

В Офісі президента назвали дії Путіна "легалізацією мародерства на території України" Михайло Подоляк наголосив, що для України це не змінює нічого.

МЗС назвало указ Путіна нікчемним. У відомстві наголошують, що метою окупантів є придушення опору українців, а ще "документ" є новим злочином Росії проти українців.