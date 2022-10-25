Стефанчук анонсировал презентацию единого плана деоккупации Крыма

Стефанчук надеется, что следующий саммит Крымской платформы пройдет уже в освобожденном украинском Крыму.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал презентацию единого плана деоккупации украинской Автономной Республики Крым.

Об этом он заявил 25 октября на брифинге по итогам первого парламентского саммита международной Крымской платформы, сообщает Укринформ.

"Будет презентован единый план деоккупации Крымского полуострова. Сегодня мы определили роль парламентариев, потому что это люди, утверждающие решение на уровне законодательства", – отметил Глава ВР.

По словам Стефанчука, международные партнеры во время саммита подтвердили намерения и дальше поддерживать Украину на ее пути к возвращению Крыма. Кроме того, будет создан орган, обеспечивающий быструю координацию между всеми участниками платформы.

В заключение Стефанчук выразил надежду, что следующий саммит Крымской платформы будет проведен уже в освобожденном украинском Крыму.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что ожидает от Парламентской ассамблеи ОБСЕ более кардинальных решений по признанию России страной-террористкой.

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