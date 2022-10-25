Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер, призывавший предоставить Украине оружие

Картер еще в 2015 году призвал предоставить Украине оружие для борьбы с российскими террористами на Донбассе.
Бывший министр обороны США Эштон Картер умер 24 октября в возрасте 68 лет. Причина смерти Картера – внезапный сердечный приступ.
Об этом сообщает Reuters.
Картер был 25-м министром обороны США и работал в администрациях президентов Билла Клинтона и Барака Обамы. В феврале 2015 года Картер возглавил Пентагон и занимал должность до 20 января 2017 года.
После увольнения из Минобороны США Картер был главой Центра науки и международных отношений им. Белфер в Гарвардской школе Кеннеди.
Картер, Украина и Россия
После вторжения России в Украину в 2014 году политик призвал предоставить Украине оружие для борьбы с российскими террористами на Донбассе. В частности, в 2015 Картер заявлял, что США и союзники настроены поддерживать Украину в ее усилиях определять свой путь как суверенной и демократической страны.
Политик считал Россию глобальной угрозой для США и призывал страны Запада к более жесткой реакции на империалистические выходки и ядерный шантаж Москвы.
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