Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер, призывавший предоставить Украине оружие

Картер еще в 2015 году призвал предоставить Украине оружие для борьбы с российскими террористами на Донбассе.

Бывший министр обороны США Эштон Картер умер 24 октября в возрасте 68 лет. Причина смерти Картера – внезапный сердечный приступ.

Об этом сообщает Reuters.

Картер был 25-м министром обороны США и работал в администрациях президентов Билла Клинтона и Барака Обамы. В феврале 2015 года Картер возглавил Пентагон и занимал должность до 20 января 2017 года.

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После увольнения из Минобороны США Картер был главой Центра науки и международных отношений им. Белфер в Гарвардской школе Кеннеди.

Картер, Украина и Россия

После вторжения России в Украину в 2014 году политик призвал предоставить Украине оружие для борьбы с российскими террористами на Донбассе. В частности, в 2015 Картер заявлял, что США и союзники настроены поддерживать Украину в ее усилиях определять свой путь как суверенной и демократической страны.

Политик считал Россию глобальной угрозой для США и призывал страны Запада к более жесткой реакции на империалистические выходки и ядерный шантаж Москвы.

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