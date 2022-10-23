Лидер республиканцев Макконнелл призвал Байдена увеличить помощь Украине

Макконнелл призвал увеличить военную и экономическую поддержку Украины.
Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл призвал администрацию президента США Джо Байдена увеличить помощь Украине, предоставив, в частности, дополнительную противовоздушную оборону.
Об этом пишет НВ со ссылкой на Financial Times.
Макконнелл подчеркнул, что США и их союзники "должны сделать больше, чтобы обеспечить инструменты, необходимые Украине для противодействия российской агрессии".
"Республиканское большинство в Сенате сосредоточит свое наблюдение на обеспечении своевременной доставки необходимого оружия и большей союзнической помощи Украине", — отметил он.
Военная помощь США Украине
США поддерживают Украину и оказывают ей одну из самых больших военных пособий с начала полномасштабного вторжения России.
В частности, после ракетных обстрелов России 10 октября глава Америки Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО.
США также готовятся ввести санкции против Ирана из-за поставок оружия России.
В Белом доме заверили, что результаты парламентских выборов в США никак не повлияют на дальнейшую военную или финансовую поддержку Украины.
О намерениях дальнейшей поддержки Украины в борьбе с российской агрессией начали активно говорить после заявления лидера Республиканской партии Маккарти, который предупредил об уменьшении дополнительной военной помощи Украине.
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