Лидер республиканцев Макконнелл призвал Байдена увеличить помощь Украине

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл призвал администрацию президента США Джо Байдена увеличить помощь Украине, предоставив, в частности, дополнительную противовоздушную оборону.

Об этом пишет НВ со ссылкой на Financial Times.

Макконнелл подчеркнул, что США и их союзники "должны сделать больше, чтобы обеспечить инструменты, необходимые Украине для противодействия российской агрессии".

"Республиканское большинство в Сенате сосредоточит свое наблюдение на обеспечении своевременной доставки необходимого оружия и большей союзнической помощи Украине", — отметил он.

Военная помощь США Украине

США поддерживают Украину и оказывают ей одну из самых больших военных пособий с начала полномасштабного вторжения России.

В частности, после ракетных обстрелов России 10 октября глава Америки Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО.

США также готовятся ввести санкции против Ирана из-за поставок оружия России.

В Белом доме заверили, что результаты парламентских выборов в США никак не повлияют на дальнейшую военную или финансовую поддержку Украины.

О намерениях дальнейшей поддержки Украины в борьбе с российской агрессией начали активно говорить после заявления лидера Республиканской партии Маккарти, который предупредил об уменьшении дополнительной военной помощи Украине.

Читайте также: