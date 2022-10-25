Селтик - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж поединка 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/23 между донецким "Шахтером" и шотландским "Селтиком".

Во вторник, 25 октября , донецкий "Шахтер" встретится с шотландским "Селтиком" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится в Глазго на стадионе "Селтик Парк". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В параллельном матче группы F немецкий "РБ Лейпциг" примет мадридский "Реал".

В стартовых четырех турах подопечные Игоря Йовичевича набрали 5 очков и сейчас занимают третье место в группе F после мадридского "Реала" (10), который уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ , и РБ "Лейпцига" (6). "Селтик" с одним набранным баллом замыкает квартет.

, и РБ "Лейпцига" (6). "Селтик" с одним набранным баллом замыкает квартет. Поединки заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 2 ноября: "Шахтер" - "РБ Лейпциг", "Реал" - "Селтик".

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.