Селтік - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між донецьким "Шахтарем" та шотландським "Селтіком".

У вівторок, 25 жовтня , донецький "Шахтар" зустрінеться з шотландським "Селтіком" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться в Глазго на стадіоні "Селтік Парк". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У паралельному матчі групи F німецький "РБ Лейпциг" прийматиме мадридський "Реал".

У стартових чотирьох турах підопічні Ігоря Йовічевича набрали 5 очок і наразі посідають третє місце в групі F після мадридського "Реала" (10), який вже забезпечив собі участь у плейоф ЛЧ , та РБ "Лейпцига" (6). "Селтік" з одним набраним балом замикає квартет.

стартових чотирьох турах підопічні Ігоря Йовічевича набрали 5 очок і наразі посідають третє місце в групі F після мадридського "Реала" (10), який вже забезпечив собі участь у , та РБ "Лейпцига" (6). "Селтік" з одним набраним балом замикає квартет. Поєдинки заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться 2 листопада: "Шахтар" - "РБ Лейпциг", "Реал" - "Селтік".

По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи