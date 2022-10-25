Окупанти цілий день обстрілювали прикордоння Сумщини: зафіксовано 106 "прильотів"

Зокрема, окупанти скидали на мирні населені пункти вибухівку з БПЛА.

Російські війська 12 разів обстріляли прикордоння Сумської області протягом 25 жовтня: випустили 106 різних снарядів по семи громадах.

Про це очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Мережі.

У Краснопільській громаді окупанти двічі атакували один і той самий населений пункт: з безпілотника скидали вибухові пристрої.

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У Середино-Будській громаді загарбники влаштували два обстріли. Спершу вранці противник випустив дев'ять мін калібру 120 мм, а ввечері вдарив ще п’ять разів із САУ. Згодом по тих самих напрямках росіяни влаштували мінометний обстріл: зафіксовано 10 "прильотів".

У Юнаківській громаді вдень армія РФ із 120-міліметрових мінометів обстріляла одне з прикордонних сіл.

У Шалигинській громаді окупанти обстріляли з мінометів прикордонні села: зафіксовано сім "прильотів".

У Миколаївській (прикордонній) громаді загарбники двічі відкривали вогонь зі ствольної артилерії: зафіксовано 18 "прильотів".

У Зноб-Новгородській громаді ввечері, ймовірно, з САУ росіяни били по прикордонних населених пунктах: вісім "прильотів".

У Білопільській громаді ввечері був зафіксований мінометний обстріл з території росії. Загалом 27 "прильотів".

Один зі снарядів поцілив у будинок мирних жителів. На місці вирує пожежа, проте люди живі.

Зауважимо, військовий експерт Олег Жданов попередив, що Росія може завдати кількох масованих ракетних ударів по Україні до 15 листопада – старту саміту G20 на Балі.

Результати денних обстрілів Запоріжжя, Дніпропетровщини і Харківщини

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