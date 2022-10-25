Ракетний обстріл Дніпра: у місті росіяни вбили двох людей

Одна людина загинула в авто, інша - на автомийці.

Російські терористи ввечері, 25 жовтня, під час повітряної тривоги ракетою обстріляли Дніпро. Наразі відомо про двох загиблих людей.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна - в автомобілі, одна - на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС", - написав Філатов.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив інформацію про смерть двох людей. Відомо, що ще двох потерпілих вдалось врятувати.

"Деталі щодо пожежі на АЗС в Дніпрі. Станом на зараз пожежу локалізовано на площі 300 м. кв. 2 особи загинуло. 2 осіб вдалося врятувати", - написав Тимошенко.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко уточнив, що через ракетний обстріл кількість постраждалих зросла до 3 осіб.

"Ворог поцілив в один з районів Дніпра. Через удар сталася пожежа на автозаправці. Усі деталі з’ясовуються", - написав голова ОВА.

Ракетний обстріл Дніпра: що відомо

У Дніпрі ввечері 25 жовтня після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Мер міста Борис Філатов повідомив про прильот у місті.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що російські терористи обстріляли автозаправну станцію у Дніпрі. На місці події спалахнула пожежа.

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