Ракетный обстрел Днепра: в городе россияне убили двух человек, есть раненые

Один человек погиб в авто, другой – на автомойке.

Российские террористы вечером, 25 октября, во время воздушной тревоги ракетой обстреляли Днепр. Пока известно о двух погибших людях.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

"Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: один — в автомобиле, один — на автомойке, находящейся рядом с АЗС", — написал Филатов.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил информацию о смерти двух человек. Известно, что еще двоих пострадавших удалось спасти.

"Детали относительно пожара на АЗС в Днепре. По состоянию на данный момент пожар локализован на площади 300 м. кв. 2 человека погибли. 2 человека удалось спасти", — написал Тимошенко.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко уточнил, что из-за ракетных обстрелов количество пострадавших возросло до 3 человек.

"Враг попал в один из районов Днепра. Из-за удара произошел пожар на автозаправке. Все детали выясняются", — написал глава ОВА.

Ракетный обстрел Днепра: что известно

В Днепре вечером 25 октября после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Мэр города Борис Филатов сообщил о прилете в городе.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские террористы обстреляли автозаправочную станцию в Днепре. На месте происшествия вспыхнул пожар.

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