Ракетный обстрел Днепра: в городе вспыхнула автозаправка

Российские террористы во вторник, 25 октября, снова обстреливали Днепр ракетами. После этого в городе на автозаправке разразился масштабный пожар.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Днепр. Загорелась автозаправочная станция БРСМ. Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Продолжается ликвидация огня", — написал Тимошенко.

Ракетный обстрел Днепра: что известно

Вечером 25 октября после объявления воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о прилете в городе. Он просит дождаться официальной информации военной администрации.

18 октября над Днепром во время российской атаки противовоздушная оборона сбила четыре ракеты. В этот же день российская армия нанесла ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре.

Читайте также: