Над Днепром ПВО сбила четыре российских ракеты — ОВА

Две ракеты ударили по объекту энергетической инфраструктуры, четыре удалось сбить.

Над Днепром во время российской атаки утром 18 октября противовоздушная оборона сбила четыре ракеты.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. В городе зафиксировали два прилета.

В результате вражеской атаки около 30 тысяч потребителей в Днепре и области остались без света. Из-за обесточивания одной из насосных станций "Днепропроводоканала" также есть перебои с водоснабжением.

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