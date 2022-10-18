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Над Дніпром ППО збила чотири російські ракети - ОВА

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Над Дніпром ППО збила чотири російські ракети - ОВА

Дві ракети вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури, чотири вдалося збити.

Над Дніпром під час російської атаки вранці 18 жовтня протиповітряна оборона збила чотири ракети.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі. У місті зафіксували два прильоти.

У результаті ворожої атаки близько 30 тисяч споживачів у Дніпрі та області залишилися без світла. Через знеструмлення однієї з насосних станцій "Дніпроводоканалу" також є перебої з водопостачанням

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