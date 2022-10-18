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Ракетний удар по Дніпру: в ОП повідомили, куди поцілили росіяни

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Ракетний удар по Дніпру: в ОП повідомили, куди поцілили росіяни

Фото: ТСН.ua

На місці прильоту в Дніпрі працюють рятувальники.

Вранці 18 жовтня російська армія завдала ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі. Зафіксовано два прильоти.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС", - написав він.

Нагадаємо, вранці у Дніпрі пролунало декілька вибухів після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляли місцеві мешканці. Після цього над містом піднявся стовп диму.

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