Ракетний удар по Дніпру: в ОП повідомили, куди поцілили росіяни

На місці прильоту в Дніпрі працюють рятувальники.
Вранці 18 жовтня російська армія завдала ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі. Зафіксовано два прильоти.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС", - написав він.
Нагадаємо, вранці у Дніпрі пролунало декілька вибухів після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляли місцеві мешканці. Після цього над містом піднявся стовп диму.
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