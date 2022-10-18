Ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив деталі атаки

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 07:03.
Зранку 18 жовтня російська армія завдала ракетного удару по Харкову. Під ударом окупантів опинився район одного із промислових підприємств міста.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов
"Харків під обстрілом - у місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів", - йдеться у повідомленні харківського мера.
Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 07:03. Станом на 08:47 вона триває. Після цього мешканці міста у Мережі почали повідомляти про вибухи. Згодом інформацію підтвердили в обласній військовій адміністрації.
Повітряна тривога в Україні
18 жовтня після 07:00 оголосили масштабну повітряну тривогу у більшості областей, окрім західних та Криму. Згодом про повітярну тривогу сповістили і у західних областях. Станом на 08:00 "червона" вся Україна.
У Мережі повідомили про вибухи у Дніпрі. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив інформацію. За його словами, є два влучання по об‘єкту енергетичної інфраструктури.
У Чернігівській області є загроза російського ракетного удару, повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.
Армія РФ також завдала ракетного удару по Житомиру. За попередньою інформацією, є два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС.
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