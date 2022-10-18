Ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив деталі атаки

Зранку 18 жовтня російська армія завдала ракетного удару по Харкову. Під ударом окупантів опинився район одного із промислових підприємств міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов

"Харків під обстрілом - у місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів", - йдеться у повідомленні харківського мера.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 07:03. Станом на 08:47 вона триває. Після цього мешканці міста у Мережі почали повідомляти про вибухи. Згодом інформацію підтвердили в обласній військовій адміністрації.

Повітряна тривога в Україні

18 жовтня після 07:00 оголосили масштабну повітряну тривогу у більшості областей, окрім західних та Криму. Згодом про повітярну тривогу сповістили і у західних областях. Станом на 08:00 "червона" вся Україна.

У Мережі повідомили про вибухи у Дніпрі. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив інформацію. За його словами, є два влучання по об‘єкту енергетичної інфраструктури.

У Чернігівській області є загроза російського ракетного удару, повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

Армія РФ також завдала ракетного удару по Житомиру. За попередньою інформацією, є два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС.

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