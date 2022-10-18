Ракетный удар по Харькову: Терехов сообщил детали атаки

Утром 18 октября российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. Под ударом оккупантов оказался район одного из промышленных предприятий города.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Харьков под обстрелом – в городе за пять минут было две серии взрывов", – говорится в сообщении харьковского мэра.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 07:03. По состоянию на 08.47 она продолжается. После этого жители города в Сети начали сообщать о взрывах. Впоследствии информацию подтвердили в областной военной администрации.

Воздушная тревога в Украине

18 октября после 07:00 объявили масштабную воздушную тревогу в большинстве областей, кроме западных и Крыма. Впоследствии о воздушной тревоге известили и в западных областях. По состоянию на 08:00 "красная" вся Украина.

В Сети сообщили о взрывах в Днепре. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил информацию. По его словам, есть два попадания по объекту энергетической инфраструктуры.

В Черниговской области есть угроза российского ракетного удара, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

Армия РФ также нанесла ракетный удар по Житомиру. По предварительной информации, есть два прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС.

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