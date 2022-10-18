Ракетный удар по Харькову: Терехов сообщил детали атаки

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 07:03.
Утром 18 октября российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. Под ударом оккупантов оказался район одного из промышленных предприятий города.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Харьков под обстрелом – в городе за пять минут было две серии взрывов", – говорится в сообщении харьковского мэра.
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 07:03. По состоянию на 08.47 она продолжается. После этого жители города в Сети начали сообщать о взрывах. Впоследствии информацию подтвердили в областной военной администрации.
Воздушная тревога в Украине
18 октября после 07:00 объявили масштабную воздушную тревогу в большинстве областей, кроме западных и Крыма. Впоследствии о воздушной тревоге известили и в западных областях. По состоянию на 08:00 "красная" вся Украина.
В Сети сообщили о взрывах в Днепре. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил информацию. По его словам, есть два попадания по объекту энергетической инфраструктуры.
В Черниговской области есть угроза российского ракетного удара, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.
Армия РФ также нанесла ракетный удар по Житомиру. По предварительной информации, есть два прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС.
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