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Ракетный удар по Днепру: в ОП сообщили, куда попали россияне

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Ракетный удар по Днепру: в ОП сообщили, куда попали россияне

Фото: ТСН.ua

На месте прилета в Днепре работают спасатели.

Утром 18 октября российская армия нанесла ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Зафиксировано два прилета.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС", — написал он.

Напомним, утром в Днепре раздались несколько взрывов после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщали местные жители. После этого над городом поднялся столб дыма.

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