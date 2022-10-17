Как зима повлияет на ход боевых действий: объяснение эксперта

По мнению эксперта, зимой на фронте все перейдет в длительные артиллерийские дуэли.

Военный эксперт Петр Черник рассказала, как боевые действия изменятся с приходом зимы.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Два типа боевых действий зимой

По его словам, есть два типа боевых действий возможны зимой: 1) когда морозы, температура до -20 градусов и ниже; 2) мягкая зима.

"Первый тип: если почва замерзает, температура до -20 градусов и ниже. Тогда тяжелая техника может двигаться. Тогда все будет, так как есть сейчас: тяжелые бои по всей линии разграничения и с применением всех возможных сил и средств. Напомню, что танк – это 39-43 тонны, тяжелая артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" – 42 т, БМП, БТР – в пределах 12 тонн, бронеавтомобили – 6-8 тонн. Если грунт замерзнет, то и мы, и они сможем маневрировать", – говорит эксперт.

Если же будет мягкая зима, такой, как она была в конце февраля, тогда тяжелая техника сможет двигаться исключительно по дорогам.

"Россияне научились в начале войны, что мы умеем воевать таким образом. Их гигантские колонны техники мы научились разбивать", – отмечает Черник.

Артиллерийские дуэли

По мнению эксперта, на фронте все перейдет в длительные артиллерийские дуэли.

"И чем больше новой ствольной артиллерии мы получим от наших западных партнеров, тем лучше. В этом направлении тоже все неплохо, последний пакет от США достаточно интересен", – говорит он.

Эксперт обратил внимание на снаряд дальнего минирования RAW. В этом снаряде имеется до 9 мин электромагнитного взрывания как раз против бронированной техники. По информации Черника, США предоставили 5 тыс. единиц таких снарядов, так что вместе это 45 тыс. мин.

"О чем это свидетельствует: есть понимание того, что именно таким образом нужно перекрывать потенциальные пути, по которым должна и будет двигаться российская техника. Следовательно, наши партнеры осознают наши потребности, работают на опережение", — успокаивает эксперт.

Не поднимайте слишком планку ожиданий

Петр Черник призвал украинцев не поднимать слишком планку ожиданий

"Победа будет неизбежно за нами, но мы слишком поднимаем планку ожиданий. От этого надо отказываться. К чем выше планка ожиданий, тем сильнее разочарование. А разочарование – это та почва, где враг может работать и вклинить между нами раздор. Нет ничего хуже, если украинцы станут на раздоры между собой. Учим историю: сначала междоусобицы, а потом враг брал нас "тепленькими". Мы не имеем права на эту ошибку", — подытожил он.

Путин надеется на "генерала Зиму"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что глава Кремля Путин ждет зимы, чтобы больше давить на Запад, шантажируя газом.

Этого же мнения советник министра внутренних дел и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко. По его словам, Путин растерян и не понимает, что ему делать дальше. У диктатора единственная ставка – на холодную зиму и европейцев, которые якобы прибегут к нему просить газ.

Президент The Jamestown Foundation Гленн Говард спрогнозировал, что ВСУ до войны освободят Херсон и Новую Каховку, а дальше боевые действия замедлятся, потому что наступит зима.

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