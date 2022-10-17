Як зима вплине на перебіг бойових дій: пояснення експерта

На думку експерта, взимку на фронті все перейде у довготривалі артилерійські дуелі.

Військовий експерт Петро Черник розповів, як бойові дії зміняться з приходом зими.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Два типи бойових дій взимку

За його словами, є два типи бойових дій можливі взимку: 1) коли морози, температура до -20 градусів і нижче, 2) м'яка зима.

"Перший тип: якщо ґрунт замерзає, температура до -20 градусів і нижче. Тоді важка техніка може рухатися. Тоді все буде, так як є зараз: важкі бої по всій лінії розмежування і з застосуваням усіх можливих сил і засобів. Нагадаю, що танк – це 39-43 тони, важка артилерійська установка 2С19 "Мста-С" – 42 т, БМП, БТР – у межах 12 тон, бронеавтомобілі – 6-8 тон. Якщо ґрунт замерзне, то і ми, і вони зможемо маневрувати", – каже експерт.

Якщо ж буде м'ягка зима, такою, як вона була у кінці лютого, тоді важка техніка зможе рухатися виключно дорогами.

"Росіяни навчилися на початку війни, що ми вміємо воювати у такий спосіб. Їхній велетенські колони техніки ми навчилися розбивати", – зазначає Черник.

Артилерійські дуелі

На думку експерта, на фронті все перейде у довготривалі артилерійські дуелі.

"І чим більше нової ствольної артилерії ми отримаємо від наших західних партнерів, тим краще. У цьому напрямку теж все непогано, останній пакет від США доволі цікавий", – говорить він.

Експерт звернув увагу на снаряд далекого мінування RAW. У цьому снаряді є до 9 мін електромагнітного підривання якраз проти броньованої техніки. За інформацією Черника, США надали 5 тис. одиниць таких снарядів, отже разом це 45 тис. мін.

"Про що це свідчить: є розуміння того, що саме у такий спосіб потрібно перекривати потенційні шляхи, якими має і буде рухатися російська техніка. Отже, наші партнери усвідомлюють наші потреби, працюють на випередження", – заспокоює експерт.

Не піднімайте занадто планку очікувань

Петро Черник закликав українців не піднімати занадто планку очікувань

"Перемога буде неминуче за нами, але ми занадто піднімаємо планку очікувань Від цього треба відмовлятися. До чим вища планка очікувань, тим сильніші розчарування. А розчарування – це той ґрунт, де ворог може працювати і вклинити між нами розбрат. Немає нічого гіршого, якщо українці стануть на чвари між собою. Вчімо історію: спочатку міжусобиці, а потім ворог брав нас "тепленькими". Ми не маємо права на цю помилку", – підсумував він.

Путін сподівається на "генерала Зиму"

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив думку, що очільник Кремля Путін чекає на зиму, щоб більше тиснути на Захід, шантажуючи газом.

Цієї ж самої думки радник міністра внутрішніх справ і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко. За його словами, Путін розгублений і не розуміє, що йому робити далі. У диктатора єдина ставка – на холодну зиму і європейців, що начебто прибіжать до нього просити газ.

Президент The Jamestown Foundation Глен Говард спрогнозував, що ЗСУ до війни звільнять Херсон та Нову Каховку, а далі бойові дії сповільняться, бо настане зима.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, яким військовим буде гірше від похолодання і зміни погоди – українським чи російським.