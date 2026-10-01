Путин / © ТСН

Реклама

В последнее время российский диктатор Владимир Путин был вынужден кардинально пересмотреть свою исходную «теорию победы» в войне против Украины. Утратив возможность добиться успеха непосредственно на линии фронта, Кремль перенес главный акцент на кампанию дальнорядных воздушных ударов.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Реклама

Как отмечают военные эксперты, переломным фактором стали убедительные успехи Вооруженных сил Украины на поле боя в 2026 году. Они заставили высшее руководство РФ изменить как риторику, так и всеобщую военную стратегию. Теперь новая тактика Москвы базируется на попытке принудить Украину к полной капитуляции в течение отопительного сезона 2026-2027 годов.

Реклама

По данным ISW, именно этим объясняется то, что Россия начала массированную кампанию ударов по украинской инфраструктуре гораздо раньше, чем в предыдущие годы, еще до официального старта отопительного сезона.

В отчете выделяют три ключевые причины, почему Путин спешит с атаками:

Опережение систем ПВО

Враг стремится нанести системный ущерб энергосистеме до того, как Украина успеет полноценно укрепить ее защиту и разработать эффективные противомеры против российской баллистики и реактивных беспилотников.

Давление на мирный процесс

Кремль пытается заставить Украину согласиться с капитуляционными условиями еще до начала содержательных мирных переговоров, над которыми сейчас работают Киев и международные партнеры.

Реклама

Психологический террор

Расчет делается на деморализацию гражданского населения в условиях холодного времени года.

В Институте изучения войны подчеркивают, что комбинированная воздушная кампания стала главным инструментом давления РФ, поскольку на суше враг больше не способен диктовать свои условия.

Атака на энергетику 30 сентября – что известно

Напомним, накануне премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о том, что в ночь на 30 сентября Россия совершила первую массированную и комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с конца прошлого отопительного сезона. Под ударом оказались 11 регионов, разрушения, пострадавшие и погибшие.

Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру утром 30 сентября отключение электроэнергии зафиксировали в Киеве и еще пяти областях. Из-за вражеских атак задерживались десятки пассажирских поездов, некоторые на 12 часов.

Реклама

Также российские войска нанесли удар по Трипольской ТЭС, повредив генерирующее оборудование. Специалисты смогут приступить к ремонту после стабилизации ситуации безопасности.

Из-за последствий российских атак 1 октября вернутся отключения света в отдельных регионах Украины.

Новости партнеров

Новости партнеров