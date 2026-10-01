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- Украина
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Путин резко изменил планы относительно войны в Украине и действует по новой тактике: в ISW предупредили, чего ожидать уже зимой
Из-за успехов ВСУ на поле боя Кремль пересмотрел свою начальную стратегию победы и преждевременно начал массированные удары по энергетике, чтобы отчаяться украинцев и принудить Киев к капитуляции.
В последнее время российский диктатор Владимир Путин был вынужден кардинально пересмотреть свою исходную «теорию победы» в войне против Украины. Утратив возможность добиться успеха непосредственно на линии фронта, Кремль перенес главный акцент на кампанию дальнорядных воздушных ударов.
Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).
Как отмечают военные эксперты, переломным фактором стали убедительные успехи Вооруженных сил Украины на поле боя в 2026 году. Они заставили высшее руководство РФ изменить как риторику, так и всеобщую военную стратегию. Теперь новая тактика Москвы базируется на попытке принудить Украину к полной капитуляции в течение отопительного сезона 2026-2027 годов.
По данным ISW, именно этим объясняется то, что Россия начала массированную кампанию ударов по украинской инфраструктуре гораздо раньше, чем в предыдущие годы, еще до официального старта отопительного сезона.
В отчете выделяют три ключевые причины, почему Путин спешит с атаками:
Опережение систем ПВО
Враг стремится нанести системный ущерб энергосистеме до того, как Украина успеет полноценно укрепить ее защиту и разработать эффективные противомеры против российской баллистики и реактивных беспилотников.
Давление на мирный процесс
Кремль пытается заставить Украину согласиться с капитуляционными условиями еще до начала содержательных мирных переговоров, над которыми сейчас работают Киев и международные партнеры.
Психологический террор
Расчет делается на деморализацию гражданского населения в условиях холодного времени года.
В Институте изучения войны подчеркивают, что комбинированная воздушная кампания стала главным инструментом давления РФ, поскольку на суше враг больше не способен диктовать свои условия.
Атака на энергетику 30 сентября – что известно
Напомним, накануне премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о том, что в ночь на 30 сентября Россия совершила первую массированную и комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с конца прошлого отопительного сезона. Под ударом оказались 11 регионов, разрушения, пострадавшие и погибшие.
Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру утром 30 сентября отключение электроэнергии зафиксировали в Киеве и еще пяти областях. Из-за вражеских атак задерживались десятки пассажирских поездов, некоторые на 12 часов.
Также российские войска нанесли удар по Трипольской ТЭС, повредив генерирующее оборудование. Специалисты смогут приступить к ремонту после стабилизации ситуации безопасности.
Из-за последствий российских атак 1 октября вернутся отключения света в отдельных регионах Украины.