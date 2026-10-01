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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве — новые взрывы, "прилетело" в центре: на город летят цели по нескольким направлениям — какая угроза

С самого утра в столице объявлен желтый уровень опасности.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Над Киевом фиксируют движение реактивного БпЛА

Над Киевом фиксируют движение реактивного БпЛА / © Associated Press

Россияне продолжают терроризировать Киев ударными беспилотниками.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Попадание БпЛА в территорию нежилого комплекса в Печерском районе. Экстренные службы направляются на место», — отметил он.

В 6.25. в Киеве был объявлен желтый уровень опасности.

«Желтый уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за дроновой угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия», — говорится в сообщении КМВА.

Какая угроза сейчас

  • Реактивный БПЛА через Киевское водохранилище курсом на Вышгород/Киев.

  • Реактивный БпЛА через Киевское водохранилище курсом на Святошино

  • Реактивный БпЛА из Черкасской области в сторону Киевщины (Переяслав)

  • Реактивный БпЛА через Киевское водохранилище курсом на Вышгород/Киев

Напомним, в Соломенском и Оболонском районах Киева в результате вражеской атаки возникли пожары, еще на одной локации зафиксировали падение обломков дронов. В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в ночь на 1 октября пострадал мужчина.

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