Россияне обстреляли Житомир: попали в объект энергообеспечения

В области воздушная тревога была объявлена в 08:00.
Во вторник, 18 октября, российская армия нанесла ракетный удар по Житомиру: попали в объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Житомир. Предварительно, два прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС", — написал представитель ОП в своем Telegram.
В Житомирской области воздушная тревога была объявлена в 08:00. В Сети после этого появилась информация о взрывах и дыме над городом. По состоянию на 08.54 тревога продолжается.
Воздушная тревога в Украине
18 октября после 07:00 объявили масштабную воздушную тревогу в большинстве областей, кроме западных и Крыма. Впоследствии о воздушной тревоге известили и в западных областях. По состоянию на 08:00 "красная" вся Украина.
В Харькове под ударом оккупантов оказался район одного из промышленных предприятий города. Через пять минут было две серии взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов.
В Сети сообщили о взрывах в Днепре. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил информацию. По его словам, есть два попадания по объекту энергетической инфраструктуры.
В Черниговской области есть угроза российского ракетного удара, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.
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