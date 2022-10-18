Россияне обстреляли Житомир: попали в объект энергообеспечения

В области воздушная тревога была объявлена в 08:00.

Во вторник, 18 октября, российская армия нанесла ракетный удар по Житомиру: попали в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Житомир. Предварительно, два прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС", — написал представитель ОП в своем Telegram.

В Житомирской области воздушная тревога была объявлена в 08:00. В Сети после этого появилась информация о взрывах и дыме над городом. По состоянию на 08.54 тревога продолжается.

Воздушная тревога в Украине

18 октября после 07:00 объявили масштабную воздушную тревогу в большинстве областей, кроме западных и Крыма. Впоследствии о воздушной тревоге известили и в западных областях. По состоянию на 08:00 "красная" вся Украина.

В Харькове под ударом оккупантов оказался район одного из промышленных предприятий города. Через пять минут было две серии взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов.

В Сети сообщили о взрывах в Днепре. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил информацию. По его словам, есть два попадания по объекту энергетической инфраструктуры.

В Черниговской области есть угроза российского ракетного удара, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

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