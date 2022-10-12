В Житомирской области раздаются взрывы

В центральных и северных областях объявлена воздушная тревога.
В среду, 12 октября, в Житомирской области местные жители слышали звуки взрывов. По предварительной информации, работает противовоздушная оборона (ПВО).
Об этом сообщают в местных пабликах.
В Сети публикуют видео, на которых видна работа системы ПВО. На кадрах зафиксирован момент сбития вражеского объекта. На небе виден след, остающийся после отработки противовоздушной обороны. Однако пока официального подтверждения нет.
В телеграмм-каналах сообщают, что в небе над Украиной летают иранские дроны "Shahed-136".
Следует отметить, что в ряде областей по состоянию на 20:18 объявлена воздушная тревога. Сирены раздаются в центральных, северных и восточных регионах Украины. Об этом свидетельствует карта тревог.
Взрывы в Украине 12 октября
Напомним, Винницкую область 12 октября атаковали вражеские дроны-камикадзе. По данным главы Виницкой ОВА, силы ПВО сбили два таких беспилотника, поэтому в области были слышны звуки взрывов.
В этот же день вечером несколько взрывов прогремели и в Черкасской области. Местные власти сообщили, что работает ПВО из-за воздушной тревоги в соседней области.
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