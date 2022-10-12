В Генштабе ВСУ рассказали, на каких направлениях враг совершал обстрелы

Оккупанты производили обстрелы на 8-ми направлениях из танков и артиллерийских систем разных типов, а в Беларуси продолжается подготовка войск к возможному наступлению.

Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ 12 октября.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Продолжается комплексная проверка вооруженных сил Республики Беларусь с отработкой учебно-боевых задач. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения БпЛА "Shahed-136" с территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Сиверском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Мирополье, Стукаловка, Середина Буда, Рожковичи и Павловка Сумской области. Также враг задействовал ударные БпЛА;

– из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Мирополье, Стукаловка, Середина Буда, Рожковичи и Павловка Сумской области. Также враг задействовал ударные БпЛА; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанск, Стрелка и Уды. БпЛА задействован для корректировки огня артиллерии;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанск, Стрелка и Уды. БпЛА задействован для корректировки огня артиллерии; на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Серебрянка, Спорное, Терны и Торское. Враг осуществляет минирование мостовых переходов;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Серебрянка, Спорное, Терны и Торское. Враг осуществляет минирование мостовых переходов; на Бахмутском направлении противник наносил огневое поражение вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Железное;

противник наносил огневое поражение вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Железное; на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Пречистовка, Золотая Нива и Тоненькое;

– из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Пречистовка, Золотая Нива и Тоненькое; на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Огневому влиянию подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Железнодорожное, Белогорье, Времовка, Малиновка, Нескучное, Орехов, Волшебное и Ольговское.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Враг пытается компенсировать значительные потери за счет новых партий мобилизованных граждан российской федерации, прошедших ускоренную подготовку.

Угроза со стороны Беларуси

Недавно российский президент-диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко заявил о военной угрозе своей стране и обвинил Украину в подготовке наступления. Украинские официальные лица и эксперты говорят, что белорусы оказались в заложниках двух диктаторов — Лукашенко и Путина.

Между тем, СМИ сообщают, что Беларусь продолжает поставлять технику РФ. Очередной эшелон с грузовиками УРАЛами был замечен на пути в Луганск. По данным мониторинговой группы, 11 октября группа из 19 загруженных платформ с расконсервированной военной техникой Беларуси отправилась с железнодорожной станции "Старые дороги" (Минская обл.) на станцию "Миллерово" (Ростовская обл., РФ) и дальше в направлении Луганска. Прибыть в Луганск эшелон техники должен приблизительно 19 октября.