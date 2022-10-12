Оккупанты пытаются сорвать наступление ВСУ - Генштаб

Российские оккупанты пытаются удерживать временно захваченные территории. Они сосредоточили усилия на попытках сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях.

Россияне пытаются сорвать активные действия украинских защитников и защитниц. В то же время оккупанты пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносят удары по критической инфраструктуре и жилым районам.

В течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 4 авиационных удара, совершили до 10 обстрелов из РСЗО.

Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более 10 населенных пунктов. Среди них – Малые Щербаки, Очаков, Никополь и Мирное. В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской и Николаевской областей. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed-136". Десять из них были уничтожены силами и средствами ПВО Сил обороны Украины.

Напомним, что на въезде в Севастополь появились блокпосты оккупантов.

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