Оккупанты пытаются сорвать наступление ВСУ - Генштаб

Российские оккупанты пытаются удерживать временно захваченные территории. Они сосредоточили усилия на попытках сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях.
Россияне пытаются сорвать активные действия украинских защитников и защитниц. В то же время оккупанты пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.
Оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносят удары по критической инфраструктуре и жилым районам.
В течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 4 авиационных удара, совершили до 10 обстрелов из РСЗО.
Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более 10 населенных пунктов. Среди них – Малые Щербаки, Очаков, Никополь и Мирное. В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской и Николаевской областей. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed-136". Десять из них были уничтожены силами и средствами ПВО Сил обороны Украины.
Напомним, что на въезде в Севастополь появились блокпосты оккупантов.
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