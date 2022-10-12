Окупанти намагаються зірвати наступ ЗСУ - Генштаб

Російські окупанти намагаються утримувати тимчасово захоплені території. Вони зосередили зусилля на спробах зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках.

Росіяни намагаються зірвати активні дії українських захисников і захисниць. Водночас окупанти намагаються вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це розповіли у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни, завдають ударів по критичній інфраструктурі та житлових районах.

Протягом доби окупанти завдали 3 ракетних та 4 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ.

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 10 населених пунктів. Серед них - Малі Щербаки, Очаків, Нікополь та Мирне. До зони ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької та Миколаївської областей. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва “Shahed-136”. Десять із них було знищено силами й засобами ППО Сил оборони України.

Нагадаємо, що на в’їзді до Севастополя з’явилися блокпости окупантів.

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