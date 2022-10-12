Лукашенко и Путин развернут совместную группировку войск: чего ждать Украине

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко заявил о военной угрозе своей стране и обвинил Украину в подготовке наступления. Украинские официальные лица и эксперты говорят, что белорусы оказались в заложниках двух диктаторов — Лукашенко и Путина.

ТСН.ua разбирался, возможно ли наступление на Украину с белорусской территории и насколько реальна угроза от "совместной региональной группировки войск".

Заявления Беларуси и реакция Украины

Лукашенко 10 октября объявил, что формирование совместной военной группировки с РФ уже началось, и заявил, что Украина якобы планировала нанести удары по Беларуси.

"Донесите президенту Украины и другим сумасшедшим, что Крымский мост им покажется цветочками, если они коснутся своими грязными руками хоть до одного метра нашей территории", — угрожает он.

Также Лукашенко заявил, что Запад якобы рассматривает "варианты возможной агрессии против Беларуси", в том числе применение ядерного оружия.

После этого глава минобороны Беларуси Виктор Хренин записал видеообращение, в котором заверил, что его страна не хочет воевать "ни с литовцами, ни с поляками, ни, тем более, с украинцами".

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции с лидерами стран "Большой семерки" отметил безосновательность заявлений со стороны Беларуси.

"Опосредованно она (Россия – ред.) уже втянула их (Беларусь – ред.), а стремится втянуть напрямую. Украина не планировала и не планирует военные меры против Беларуси... Мы предлагаем свое решение – на границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации безопасности", — предложил глава государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что Беларусь уже давно находится в заложниках у россиян.

"То, что происходит на территории Беларуси — они находятся в заложниках РФ. Они настаивают, чтобы Беларусь приняла участие в открытой войне уже некоторое время... Желания у белорусов воевать с нами нет от слова никакого. Заставит их это сделать Путин или нет — я не уверен. Другое дело, что Путин туда может отправить свои войска, которых на сегодняшний день не так много, учитывая их ситуацию с мобилизацией. У нас там тоже все под контролем", — прокомментировал чиновник.

В то же время, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заверили, что сегодня нет признаков формирования наступательной военной группировки на территории Беларуси, хотя Лукашенко и продолжает предоставлять Путину плацдарм для ударов по Украине. Кроме того, РФ перебрасывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136, а белорусский оборонно-промышленный комплекс уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной во время боевых действий.

Лукашенко играет на два фронта?

Военный эксперт Олег Жданов считает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко пытается играть на два фронта — помогает Путину логистикой и оружием, но всячески избегает привлечения к боевым действиям белорусских военных.

"Лукашенко делает политические заявления в контексте Путина. Он пытается играть на два фронта – с одной стороны, он максимально раздает все военные запасы. Он эшелонами отдает боеприпасы и технику долгосрочного хранения. А чем он будет разворачивать армию? Если идти в наступление, нужно объявлять мобилизацию или частичную, или полную. На что их сажать? Винтовки раздавать и делать маршевые роты, как это было в 41-м году? Нет, так не будет", — говорит Жданов.

Как отметил эксперт, Украина превратила границу с Беларусью в крепость, что делает наступление с севера очень сложной задачей.

"Так что я думаю, что Лукашенко продолжает свою игру в том смысле, что "я готовлюсь к войне, но еще немного не готов", — считает он.

Белорусская армия под контролем Кремля

Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что с назначением российского генерала Сергея Суровикина командующим "специальной военной операциии" растет вероятность вступления Беларуси в открытую войну.

"Суровикин, возглавивший объединенное командование вооруженных сил РФ, сейчас же является командиром вооруженных сил республики Беларусь. Согласно документам, подписанным в 2009 году, когда создалось союзное государство Беларуси и РФ, региональная группа войск состоит из вооруженных сил республики Беларусь и западного военного округа РФ. Но это в мирное время. В особое военное время с российской стороны могут быть разные подразделения, но командовать будет конечно командующий со стороны России", — подчеркнул Самусь.

Как отметил эксперт, Суровикин "сейчас фактически уже руководит вооруженными силами Беларуси, а сам Лукашенко будет только выполнять команды Суровикина – какие ресурсы нужно, сколько людей и куда привезти".

"Сейчас вероятность втягивания войск Беларуси в прямое столкновение с Украиной растет. Но это будет крах режима Лукашенко", — заявил он.

Военный эксперт Петр Черник не исключает возможности нового наступления из Беларуси.

"Сухопутный удар может произойти. Акцентирую, что на западе Украины он маловероятен из-за лесов и болот. В сторону Киева такое может произойти. Перейдет ли Лукашенко конечную черту – этого не знает никто. Мы должны понимать, что в политическом смысле он мертв. Гарантирую, что север Украины в части инженерных заграждений на таком уровне, что если он на такое отважится, то их потери будут колоссальными", — резюмирует эксперт.

Кому адресованы угрозы Лукашенко

Российский политолог Валерий Соловей считает, что развертывание совместной группировки войск России и Беларуси больше касается стран НАТО, в частности Польши и Литвы, чем Украины.

"Конечно, это рассматривается как угроза для Украины, но речь идет о том, чтобы развернуть группировку на западном направлении, то есть условно против Литвы и против Польши, то есть – против НАТО. И совсем не факт, шансы малы, что эта группировка развернется против Украины. По крайней мере, Лукашенко будет делать все возможное и невозможное, а у него талант ужа, он способен проскользнуть между ног у Владимира Путина, для того, чтобы не допустить вмешательства Беларуси в вооруженную конфронтацию России с Украиной", — говорит политолог.

Соловей также добавил, что Лукашенко сейчас возобновил консультации с рядом западных стран и попросил гарантии безопасности после того, как все начнет меняться в России и, соответственно, в Беларуси.

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