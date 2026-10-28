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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Чем опасен чай из пакетов: результаты исследования

Исследователи предлагают людям перейти из чайных пакетиков, содержащих пластик, на менее загрязненный россыпной чай.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Неожиданная опасность от чайных пакетиков

Неожиданная опасность от чайных пакетиков / © pexels.com

Горячая чашка чая может быть умиротворяющим началом дня, но ученые выпустили «важное предупреждение» о том, что ваш напиток может быть переполнен пластиком. Как выяснилось, обычный чай в пакетиках может быть дополнительным источником микропластика и химических веществ, попадающих в организм человека во время чаепития.

Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи из Университета Реджепа Тайипа Эрдогана обнаружили, что один чайный пакетик может высвободить до 2500 микрочастиц пластика в ваш напиток.

Все обнаруженные частицы, которые удалось идентифицировать в этих пакетиках, оказались волокнами полиамида — разновидности пластика, используемого для изготовления некоторых чайных фильтров.

При этом исследователи отметили, что их методика позволяла выявлять частицы размером более 100 микрометров. Поэтому меньшие фрагменты пластика, также могли попасть в напиток, в подсчеты не вошли.

Для сравнения, в россыпном чае было обнаружено от 146 до 1178 частиц микропластика на килограмм продукции. В пересчете на стандартную порцию весом в два грамма это составляет примерно 0,3–2,4 частицы.

Хотя многие чайные пакетики сейчас изготовлены из целлюлозного материала без пластика, некоторые бренды все еще используют пластиковую сетку для содержания чайных листьев.

В чае также нашли бисфенол А и пластификаторы.

Кроме микропластика, исследователи обнаружили во всех четырех проверенных образцах чая из пластиковых пакетиков бисфенол А (BPA) и фталатные эфиры.

Эти вещества используют в производстве пластиковых материалов, в частности, для придания им гибкости, прочности и устойчивости к температурным воздействиям.

Особое внимание ученые обратили на бисфенол А. По результатам моделирования его поступление из одной чашки чая могло составлять от 4,55% до 21,70% от допустимого суточного уровня потребления, установленного Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

Исследователи предостерегают, что этот показатель следует рассматривать с учетом других источников поступления бисфенола А в организм. Ведь человек может получать это вещество не только из чая, но и других продуктов и упаковки.

Особую обеспокоенность ученых вызывает потенциальное влияние BPA на уязвимые группы населения, в частности детей и беременных женщин.

Опасен ли микропластик для здоровья

Несмотря на обнаруженные загрязнители, исследование не доказывает, что употребление чая из пластиковых пакетиков непосредственно вызывает заболевание у людей.

Как уменьшить количество микропластика в чае

Исследователи советуют по возможности отказаться от чайных пакетиков и отдавать предпочтение россыпному чаю.

Для его заваривания можно использовать металлические или керамические ситечки и фильтры. Это позволяет избежать дополнительного контакта напитка с пластиковой упаковкой.

И, конечно, ни в коем случае не пить чай из пластмассовых стаканчиков. Исследователи обнаружили, что одноразовые стаканчики для еды на вынос выделяют миллионы микропластиковых и даже более мелких частиц «нанопластика» при контакте с горячей жидкостью.

В то же время они подчеркивают, что микропластик может попадать в чай не только из пакетиков. Его частицы обнаруживают также в окружающей среде, а загрязнение сырья может происходить при выращивании, сборе и промышленной обработке чайных листьев.

Раньше мы писали, какой популярный напиток может снизить риск инсульта.

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