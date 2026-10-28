Чим небезпечний чай з пакетів: результати дослідження

Несподівана небезпека від чайних пакетиків / © pexels.com

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Гаряча чашка чаю може бути заспокійливим початком дня, але вчені випустили «важливе попередження» про те, що ваш напій може бути переповнений пластиком. Як виявилося, звичайний чай у пакетиках може бути додатковим джерелом мікропластику та хімічних речовин, які потрапляють в організм людини під час чаювання.

Про це передає Daily Mail.

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Дослідники з Університету Реджепа Таїпа Ердогана виявили, що один чайний пакетик може вивільнити до 2500 мікрочастинок пластику у ваш напій.

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Усі виявлені частинки, які вдалося ідентифікувати в цих пакетиках, виявилися волокнами поліаміду — різновиду пластику, який використовується для виготовлення деяких чайних фільтрів.

При цьому дослідники зауважили, що їхня методика дозволяла виявляти частинки розміром понад 100 мікрометрів. Тому менші фрагменти пластику, які також могли потрапити в напій, до підрахунків не увійшли.

Для порівняння, у розсипному чаї виявили від 146 до 1178 частинок мікропластику на кілограм продукції. У перерахунку на стандартну порцію вагою два грами це становить приблизно 0,3–2,4 частинки.

Хоча багато чайних пакетиків зараз виготовлені з целюлозного матеріалу без пластику, деякі бренди все ще використовують пластикову сітку для утримання чайного листя.

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У чаї також знайшли бісфенол А та пластифікатори

Окрім мікропластику, дослідники виявили в усіх чотирьох перевірених зразках чаю з пластикових пакетиків бісфенол А (BPA) та фталатні ефіри.

Ці речовини використовують у виробництві пластикових матеріалів, зокрема для надання їм гнучкості, міцності та стійкості до температурних впливів.

Особливу увагу науковці звернули на бісфенол А. За результатами моделювання, його надходження з однієї чашки чаю могло становити від 4,55% до 21,70% від допустимого добового рівня споживання, встановленого Європейським агентством з безпеки харчових продуктів (EFSA).

Дослідники застерігають, що цей показник потрібно розглядати з урахуванням інших джерел надходження бісфенолу А до організму. Адже людина може отримувати цю речовину не лише з чаю, а й з інших продуктів та упаковки.

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Особливе занепокоєння науковців викликає потенційний вплив BPA на вразливі групи населення, зокрема дітей та вагітних жінок.

Чи небезпечний мікропластик для здоров’я

Попри виявлені забруднювачі, дослідження не доводить, що вживання чаю з пластикових пакетиків безпосередньо спричиняє захворювання у людей.

Як зменшити кількість мікропластику в чаї

Дослідники радять за можливості відмовитися від чайних пакетиків та віддавати перевагу розсипному чаю.

Для його заварювання можна використовувати металеві або керамічні ситечка та фільтри. Це дозволяє уникнути додаткового контакту напою з пластиковою упаковкою.

І, звісно, ні в якому разі не пити чай з пластмасових стаканчиків. Дослідники виявили, що одноразові стаканчики для їжі на винос виділяють мільйони мікропластикових і навіть дрібніших частинок «нанопластику» під час контакту з гарячою рідиною.

Водночас вони підкреслюють, що мікропластик може потрапляти в чай не лише з пакетиків. Його частинки виявляють також у навколишньому середовищі, а забруднення сировини може відбуватися під час вирощування, збирання та промислової обробки чайного листя.

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