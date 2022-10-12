Зеленский ввел санкции против Дерипаски, Януковича, Курченко и Лебедева

Речь идет о блокировке активов на 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российского олигарха Олега Дерипаски, экс-президента Виктора Януковича, украинского олигарха Сергея Курченко, экс-министра обороны Украины Павла Лебедева.

Об этом говорится в указе президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в указе президента.

Речь идет о блокировании активов подсанкционным лицам сроком на 10 лет.

Что известно о Януковиче, Дерипаске, Курченко и Лебедеве

Как сообщал ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов именно Виктора Януковича Россия планировала назначить "президентом" Украины после захвата Киева.

Российского олигарха Олега Дерипаску называют другом Путина. По данным СМИ, его компания добывает в Украине сырье, вывозимое в Россию для оборонной промышленности. Канада также ввела санкции против Дерипаски.

Олигарх Курченко был приближенным лицом беглого президента Януковича. В Украине его обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах.

Экс-министр обороны Украины Павел Лебедев, уроженец России, после побега Януковича был замечен в Кремле по случаю празднования аннексии Крыма. Он подозревается в причастности к расстрелам на Майдане 2014 года и государственной измене.

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