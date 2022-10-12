Зеленський запровадив санкції проти Дерипаски, Януковича, Курченка та Лебедєва

Йдеться про блокування активів на 10 років.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти російського олігарха Олега Дерипаски, експрезидента Віктора Януковича, олігарха Сергія Курченка, ексміністра оборони України Павла Лебедєва.

Про це йдеться в указі президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі президента.

Йдеться про блокування активів підсанкційним особам терміном на 10 років.

Доповнюється.