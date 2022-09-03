Кабмін ухвалив рішення щодо майна та активів ексміністра часів Януковича

Санкції щодо колишнього очільника МВС Віталія Захарченка можуть бути поширені також на людей, що пов’язані з ним.

У п’ятницю, 2 вересня, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яке дозволить стягнути на користь держави майно та активи Віталія Захарченка - колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича.

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Уряд пропонує винести на розгляд РНБО питання щодо застосування санкції до Захарченка у вигляді блокування активів згідно зі змінами до закону "Про санкції", які вступили в дію 24 травня 2022 року.

Санкції щодо Віталія Захарченка у вигляді блокування активів, тимчасового обмеження права користуватися та розпоряджатися належним йому майном були запроваджені рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року. Проте зміни до санкційного законодавства, що набули чинності у травні 2022 року, містять більш потужні та ефективні інструменти.

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Зокрема, застосування блокування активів у новій редакції закону "Про санкції" дає можливість Міністерству юстиції звернутися до Вищого антикорупційного суду з поданням щодо стягнення активів. Також блокування активів може поширюватись не лише на підсанкційну особу, але й на людей, що пов’язані з нею.

Зазначається, що питання щодо необхідності блокування активів підсанкційних осіб, згідно чинних норм законодавства, було актуалізоване під час першого засідання Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки Юлії Свириденко.

Нагадаємо, 2 вересня Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив новий пакет санкцій проти 99 фізичних та 178 юридичних осіб, серед яких є доньки президента РФ Володимира Путіна.

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