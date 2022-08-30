Кабмін схвалив санкції проти патріарха Кирила та інших представників РПЦ

Уряд схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо очільника РПЦ Кирила та ще семи представників цієї церкви.

Кабінет Міністрів схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій на 10 років проти керівника Російської православної церкви патріарха Кирила (Володимира Гундяєва - ред.) та ще семи її представників.

Відповідне розпорядження Уряд прийняв на своєму засіданні 30 серпня.

Запропонований список має ще розглянути Рада національної безпеки та оборони та Президент України Володимир Зеленський. Якщо вони його погодять, Україна звернеться із переліком до міжнародної спільноти, аби ввести такі ж санкції в інших країнах.

"Російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з рф суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами", – зазначив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Окрім Гундяєва, пропонується запровадити санкції проти керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона (Григорія Алфєєва), його заступника протоієрея Миколи Балашова, митрополита Псковського та Порховського РПЦ Тихона (Георгія Шевкунова), архієпископа Сиктивкарського та Комі-Зирянського РПЦ Питирима (Павла Волочкова).

Пропонується також запровадити санкції проти протоієрея РПЦ, письменника, проповідника та педагога Артемія Владімірова; митрофорного протоієрея РПЦ, проповідника, телеведучого Андрія Ткачова; російського православного богослова, педагога та публіциста, доктора богослов'я, заслуженого професора Московської православної духовної академії та семінарії Олексія Осипова.

Санкції передбачають блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів та співпраці, анулювання офіційних візитів.

Нагадаємо, Литва внесла путінського священника патріарха Кирила до списку небажаних та заборонила в'їзд.

Читайте також: