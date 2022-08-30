Кабмин одобрил санкции против патриарха Кирилла и других представителей РПЦ

Правительство одобрило предложения по применению персональных санкций в отношении главы РПЦ Кирилла и еще семи представителей этой церкви.

Кабинет Министров одобрил предложения по применению персональных санкций на 10 лет против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла (Владимира Гундяева – ред.) и еще семи ее представителей.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на своем заседании 30 августа.

Предложенный список должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны и Президент Украины Владимир Зеленский. Если они его согласуют, Украина обратится с перечнем в международное сообщество, чтобы ввести такие же санкции в других странах.

"Русская православная церковь поддерживает войну России против украинского народа и ежедневно благословляет военные преступления против украинцев. Все, кто имеет отношение к этому, должны нести ответственность. Деятельность этих церковных чиновников из России противоречит христианским ценностям. Преступники не должны прятаться за рясами", —отметил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Кроме Гундяева, предлагается ввести санкции против руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона (Григория Алфеева), его заместителя протоиерея Николая Балашова, митрополита Псковского и Порховского РПЦ Тихона (Георгия Шевкунова), архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского РПЦ Питирима (Павла Волочкова).

Также предлагается ввести санкции против протоиерея РПЦ, писателя, проповедника и педагога Артемия Владимирова; митрофорного протоиерея РПЦ, проповедника, телеведущего Андрея Ткачева; российского православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии Алексея Осипова.

Санкции предусматривают блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов.

Напомним, Литва внесла путинского священника патриарха Кирилла в список нежелательных и запретила въезд.

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