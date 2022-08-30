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Мариупольцы устроили первый настоящий голодный бунт (видео)

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Мариупольцы устроили первый настоящий голодный бунт (видео)

Скриншот с видео

Жители Мариуполя устроили голодный бунт из-за попытки Красного Крестного отменить выдачу гуманитарной помощи.

Оккупанты тоже не выдают гумпомощь жителям города, поэтому Красный Крест был единственным источником пищи для многих людей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Парк им. Гурова. Первый настоящий голодный бунт. Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником пищи для многих осталась гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт", – объяснил советник городского головы.

Он выразил убеждение, что это только начало.

"Оккупанты доводят людей до предела выживания. Бунтам быть. Последствия демократии дают о себе знать", – резюмировал Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе россияне накануне 1 сентября анонсировали открытие 16 школ будто бы после ремонта. Однако по меньшей мере у четырех из них голые стены, а у одной даже отсутствует крыша.

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