Маріупольці влаштували перший справжній голодний бунт (відео)

Окупанти теж не видають гумдопомогу жителям міста, тож Червоний Хрест був єдиним джерелом їжі для багатьох людей.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Парк ім. Гурова. Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась гуманітарка від Червоного Хреста. Але через занадто велику кількість людей Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт", – пояснив радник міського голови.

Він висловив переконання, що це – лише початок.

"Окупанти доводять людей до межі виживання. Бунтам бути. Наслідки демократії дають про себе знати", – резюмував Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни напередодні 1 вересня анонсували відкриття 16 шкіл начебто після ремонту. Однак щонайменше у чотирьох з них голі стіни, а в одній навіть відсутній дах.

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