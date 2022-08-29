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У Маріуполі активізувалася підготовка до "референдуму" - Андрющенко

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У Маріуполі активізувалася підготовка до "референдуму" - Андрющенко

Фото: Associated Press

Окупаційна "влада" намагається сформувати виборчі комісії.

У тимчасово окупованому Маріуполі так звана "влада" активізувала підготовку до "референдуму". За допомогою колаборантів намагаються сформувати чотири виборчі комісії.  

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, з Кремля російським військам надійшла нова фантазійна вказівка – вийти на кордон Донецької області до 15 вересня. Тому прискорилася робота з підготовки "референдуму". 

"Намагаються сформувати 4 виборчі комісії – поки безуспішно. Одночасно голови ОСББ отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців. Почались масові обдзвони всіх з питанням, чи планують люди голосувати. При тому дата не оголошується, відповідають що доведуть додатково", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними розвідки України, Росія майже завершила підготовку так званих "референдумів" на окупованих територіях.

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