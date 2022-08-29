В Мариуполе активизировалась подготовка к "референдуму" - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе так называемая "власть" активизировала подготовку к "референдуму". С помощью коллаборантов пытаются сформировать четыре избирательных комиссии.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, из Кремля российским войскам поступило новое фантазийное указание – выйти на границу Донецкой области до 15 сентября. Поэтому ускорилась работа по подготовке "референдума".

"Пытаются сформировать 4 избирательные комиссии — пока безуспешно. Одновременно главы ОСМД получили указание на уточнение персональных данных мариупольцев. Начались массовые обзвоны всех с вопросом, планируют ли люди голосовать. При этом дата не объявляется, отвечают что сообщат дополнительно", — отметил он.

Напомним, по данным разведки Украины, Россия почти завершила подготовку так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

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