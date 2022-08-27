Путин обязал украинцев в России сдать отпечатки пальцев и пройти медосмотр

В указе отмечается, что украинцев будут проверять наличие наркозависимости и опасных инфекционных заболеваний.

Президент России Владимир Путин обязал находящихся на территории РФ граждан Украины сдать отпечатки пальцев.

Об этом сообщает со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Согласно документу, жители оккупированного Донбасса и другие граждане Украины, въезжающие на территорию РФ и официально трудоустраивающиеся, обязаны в течение 30 дней пройти дактилоскопическую регистрацию. Также они должны сфотографироваться и пройти медицинское освидетельствование.

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В указе отмечается, что украинцев будут проверять на наличие наркозависимости и опасных инфекционных заболеваний.

Напомним, Россия ведет мощную информационную кампанию против Украины и президента Владимира Зеленского. Да, один из нарративов, который продвигает российская пропаганда – якобы мир устал от войны в Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что войну ни в коем случае нельзя заморозить, поскольку РФ рано или поздно все равно будет посягать на Украину.

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