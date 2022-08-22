Таропрогноз на 22-28 августа 2022: что карты нам предвещают

На протяжении веков церковь боролась с картами Таро, считая их дьявольским искусством. Позже их связывали с темными сторонами оккультизма. Однако через 30 лет именно чтение Таро стало легкодоступным, точным и интересным способом узнать вероятное будущее и узнать самого себя.

Почему так случилось? Ибо символы и архетипы, зашифрованные в картах Таро еще в эпоху Средневековья и Возрождения, поняли людям всех рас и народов на уровне подсознания. Поэтому воспользуйтесь шансом узнать, что предвещают карты Таро на будущую неделю.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели 22-28 августа 2022 года "Звезда"

Семь дней в сфере любви и любви прекрасно описывает карта Таро под названием "Звезда". Эта карта является одним из представителей так называемых старших арканов, то есть карт, указывающих на важные события в жизни. "Звезда" говорит о том, что вскоре ваше сердце начнет биться чаще любви и любви.

Перед вами большое будущее, полное немалых любовных приключений, только стоит еще немного подождать, чтобы почувствовать счастье и полноту жизни. В этот нелегкий период следует довериться собственным чувствам и ощущениям, ведь впереди лежит дорога, которая должна привести вас в новое и теплое будущее. Поразмышляйте над тем, какие проблемы, а, возможно, и токсичные отношения следует оставить позади, чтобы с легкостью двигаться дальше.

Верьте в себя, верьте в то, что вы родились под счастливой звездой и именно она укажет вам путь дальше. Подумайте сейчас о том, какие новые горизонты можно открыть в нынешних отношениях, если их "почистить" от ментальной "пыли" и устаревших проблем. Помните, что идеальных отношений не добиться никогда, но на них можно ориентироваться.

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Также "Звезда" рассказывает и о том, что сейчас вы можете надеяться на лучшее. Если вы доверяете себе, то сможете открытые и новые грани в отношениях. Также нужно восстановить покой в душе и гармонии, чтобы двигаться вперед.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели 22-28 августа 2022 года "Шестерка жезлов"

Сейчас вы находитесь в эпицентре бури, но карта "Шестерка жезлов" говорит о том, что из-за испытаний вы добьетесь лучшего результата и тихого места. Сейчас пришло время, чтобы взглянуть на свою жизнь и работу как бы со стороны, ведь эта карта говорит об изменениях.

Однако, если вы будете думать о невыполнимых вещах, то вас ожидают апатия, разочарованность и застой в жизни. Поэтому именно сейчас, во время вызовов, настал момент, чтобы избавиться от страхов прошлого и совершить прорыв вперед.

Поэтому нужно сделать что-то веское и реальное, чтобы "выплыть из неспокойных вод" и взять курс на будущее. Для лучшего разрешения ситуации следует готовиться к диалогу на работе и обмениваться идеями.

Попробуйте какой-нибудь новый опыт, а не ждите на берегу реки, что вся вода из реки жизни куда-то исчезнет. Не стесняйтесь принимать помощь в окружении. Чем дольше вы будете сомневаться на определенный шаг, тем меньше шансов на успех у вас остается. Доверяйте себе и вы прорветесь к новым берегам.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели 22-28 августа 2022 "Паж пентаклей"

Ситуацию с финансами и деньгами прекрасно описывает карта Таро, которая называется "Паж пентаклей". Эта карта говорит о том, что пора быть практическими, ставить перед собой реальные задачи и смело начать новый проект. Перед вами, несмотря на кризис, открывается ряд возможностей, а ваша задача не упустить их. Смело поработайте над сменой профессии или стартом нового дела.

Сейчас хорошее время, чтобы обратиться за помощью к друзьям, но не мечтательным романтикам, а людям с практическим взглядом на жизнь.

Спросите себя, на что вы способны? Дошли ли вы до границ своих возможностей, возможно вы просто боитесь сделать следующий шаг, чтобы получать больше. Не откладывайте завтра то, что вы можете сделать сегодня.

Тщательно планируйте свои действия. Радуйтесь хорошим возможностям, настоящим шансам, которые дарит вам жизнь. Откройтесь для ценного опыта и все будет хорошо.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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