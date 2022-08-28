Какая будет погода в воскресенье: прогноз на 28 августа

В воскресенье кратковременные дожди разделят Украину на две части. Осадки ожидаются на Левобережье, а на Правобережье – солнце и жара.

В воскресенье 28 августа кратковременные дожди с грозами ожидаются в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой областях. То есть осадки ожидаются на Левобережье Украины. На остальной территории — без осадков, преимущественно солнечно.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Температура днем 24-29 градусов, в южных, восточных областях и на Закарпатье 30-33 градуса.

В Киевской области 28 августа переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура днем 24-29 градусов.

В Киеве в воскресенье без осадков и солнечно. Температура днем 26-28 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 28 августа 2022 года / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на неделю: солнце будет жарить и ни капли дождя

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