Какая будет погода в воскресенье: прогноз на 28 августа

В воскресенье кратковременные дожди разделят Украину на две части. Осадки ожидаются на Левобережье, а на Правобережье – солнце и жара.
В воскресенье 28 августа кратковременные дожди с грозами ожидаются в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой областях. То есть осадки ожидаются на Левобережье Украины. На остальной территории — без осадков, преимущественно солнечно.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.
Температура днем 24-29 градусов, в южных, восточных областях и на Закарпатье 30-33 градуса.
В Киевской области 28 августа переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура днем 24-29 градусов.
В Киеве в воскресенье без осадков и солнечно. Температура днем 26-28 градусов.
Читайте также: