Якою буде погода в неділю: прогноз на 28 серпня

У неділю короткочасні дощі розділять Україну на дві частини. Опади очікуються на Лівобережжі, а на Правобережжі - сонце й спека.

У неділю, 28 серпня, короткочасні дощі з грозами очікуються в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій областях. Тобто опади очікуються на Лівобережжі України. На решті території - без опадів, переважно сонячно.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура вдень 24-29 градусів, у південних, східних областях та на Закарпатті 30-33 градуси.

У Київській області 28 серпня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вдень 24-29 градусів.

У Києві в неділю без опадів та сонячно. Температура вдень 26-28 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 серпня 2022 року / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на тиждень: сонце смажитиме і жодної краплинки дощу

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